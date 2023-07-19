Новый очаг птичьего гриппа зафиксировали в Тюмени

Высокопатогенный грипп птиц отнесен к особоопасным. Фото: Виктория Гаврик

Очаг птичьего гриппа выявили у тюменского пруда Чистый. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхоза России. С 18 июля 2023 года на территории водоема объявлен карантин, патологический материал от павшей птицы направлен для проведения исследований в ГАУ ТО «Тюменская областная ветеринарная лаборатория».

– В соответствии с требованиями пункта 17 «Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц», утвержденных Приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года №158, ГАУ ТО «Городская станция по борьбе с болезнями животных» города Тюмени информирует жителей города Тюмени о возникновении подозрения на заболевание – высокопатогенный грипп птиц (ВГП), – пояснили в ведомстве.

Напомним, ВГП – это высококонтагиозная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением кровеносной и центральной нервной систем, органов дыхания, пищеварения, выделения и яйцеобразования. Заболевание отнесено к особо опасным.