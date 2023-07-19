В Тюменской области пройдет непрерывная серия гроз и ливней

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области ожидается целая серия гроз и ливней, возможно, и града. Такие выводы можно сделать из прогноза синоптиков Росгидрометцентра.

Так, дожди начнутся с утра 19 июля 2023 года, первыми под дождь попадут районы в юго-восточной части региона. К примеру, в Тобольском и Ишимском районах ожидаются ливни до 3 мм, причем с грозами. Однако затем циклон двинется на восток, так или иначе, он поочередно пройдет над всеми районами Тюменской области.

Однако никуда не уйдет, и в четверг, 20 июля 2023 года, в регионе вновь пройдут дожди. На сей раз осадки с грозами ожидаются во всей Тюменской области, максимальные (около 5 мм) – в Ишимском, Тобольском и Тюменском районах.

Дожди и грозы продолжатся и в пятницу, 21 июля 2023 года, но они будут уже слабей – максимум 2 мм. Но зато также во всех районах Тюменской области.

Отметим, в среду, 19 июля 2023 года, будет облачно с прояснением. Небольшие, местами умеренные дожди, днем в юго-восточных районах местами сильные. В отдельных районах грозы, днем возможен град. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы местами до 16 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днем +24...+29.