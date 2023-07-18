С жителя Тюмени Руслана Гасанова за убийство тещи и сожителя бывшей жены требуют 11 млн рублей

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Во вторник, 18 июля, в Тюменском областном суде началось судебное разбирательство по делу Руслана Гасанова, который расправился с тещей и новым возлюбленным своей экс-жены. В середине дня 19 февраля мужчина, вооружившись двумя ножами, пришел в квартиру бывшей супруги, чтобы отобрать у нее четверых детей.

Между экс-женой и Гасановым завязался конфликт. Мужчина схватил орудие и нанес многочисленные удары бывшей жене, ее сожителю и экс-теще.

– Пожилая женщина и соперник Гасанова скончались, а бывшая супруга выжила. Трое потерпевших заявили исковые требования на возмещение морального вреда на общую сумму в размере 11 млн рублей, – рассказали в пресс-службе судов.

Ранее Гасанов был осужден к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за угрозы убийством в отношении бывшей жены.

Напомним, 1 ноября 2022 года обвиняемый получил от бывшей супруги сообщение о том, что она никогда не вернется к нему и все отношения с ним прекращает. После этого мужчина стал звонить женщине с неизвестных номеров, а также приходить домой и через дверь угрожать убийством, он кричал «Зарежу!», «Задавлю!», «Все равно убью!» и оскорблял нецензурной бранью.