В Тюменской области сформировали новое подразделение контрактников для участия в СВО

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Новое именное подразделение сформировано в Тюменской области, оно отправится в зону проведения спецоперации. Группа была создана из военнослужащих, у которых есть опыт участия в боевых действиях. Средний возраст бойцов – от 35 лет. В подразделение попали жители Ульяновска, Дальнего Востока и Кавказа.

– Уже передали в подразделение часть инженерного оборудования, которое позволит парням быстро и комфортно оборудовать место будущей дислокации и быстро приступить к выполнению военных задач, – пояснил спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

На средства акции «100 миллионов для Победы» для контрактников были куплены пилы, шанцевый инструмент, лопаты, электрические приборы, печки, ноутбуки, многофункциональные устройства для работы.