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НовостиПолитика18 июля 2023 12:22

В Тюменской области сформировали новое подразделение контрактников для участия в СВО

Средний возраст бойцов – от 35 лет
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Новое именное подразделение сформировано в Тюменской области, оно отправится в зону проведения спецоперации. Группа была создана из военнослужащих, у которых есть опыт участия в боевых действиях. Средний возраст бойцов – от 35 лет. В подразделение попали жители Ульяновска, Дальнего Востока и Кавказа.

– Уже передали в подразделение часть инженерного оборудования, которое позволит парням быстро и комфортно оборудовать место будущей дислокации и быстро приступить к выполнению военных задач, – пояснил спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

На средства акции «100 миллионов для Победы» для контрактников были куплены пилы, шанцевый инструмент, лопаты, электрические приборы, печки, ноутбуки, многофункциональные устройства для работы.