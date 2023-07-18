Ребенок расшатала молочный зуб ночью и случайно проглотила его. Фото: Татьяна Коркина

Тюменские врачи нашли зуб в легком 8-летней девочки. В Областную клиническую больницу обратилась женщина с дочерью. Ребенок расшатала молочный зуб ночью и случайно проглотила его. В течение четырех дней девочка ходила с зубом в животе, ее начал беспокоить сильный кашель, а состояние здоровья постепенно ухудшалось

Медицинские специалисты экстренно сделали рентгенографию, инородное тело располагалось в нижней части правого легкого. После обследования медики приняли решение оперировать.

– Мы успешно провели бронхоскопию гибким эндоскопом - локализировали инородное тело в виде зуба, а также выявили выраженные воспалительные изменения бронха. Используя малоинвазивную технологию, удалось захватить инородное тело и благополучно его извлечь. После чего была выполнена санация бронхов, – пояснил руководитель эндоскопического отделения Дмитрий Иванов.

Сейчас маленькая пациентка уже восстанавливается в условиях профильного отделения детского стационара.