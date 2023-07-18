В Тюменской области план по заключению контрактов для реализации нацпроектов на 2023 год выполнен на 99% Фото: Татьяна Коркина

Один из важнейших показателей качества работы региональных органов власти – своевременное заключение контрактов для реализации нацпроектов и обеспечение их планового финансирования. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на совещании по реализации национальных проектов в регионе.

По словам директора департамента экономики Тюменской области Максима Скворцова, план по заключению контрактов для реализации нацпроектов на 2023 год выполнен более чем на 99%. Сто процентов необходимых контрактов заключено по нацпроектам «Образование», «Демография», «Культура» и «Цифровая экономика РФ».

– По нацпроектам «Безопасные и качественные дороги», «Экология», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда» план по контрактованию выполнен более чем на 96 процентов, – сообщил Максим Скворцов.

По итогам I полугодия из регионального бюджета план по финансированию и реализации нацпроектов в Тюменской области выполнен на 47,2%, из федерального бюджета – на 49,2%. Работы идут в соответствии с графиком.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в 2022 году Тюменская область стала лидером среди регионов России по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Высокий уровень отметили на правительственном уровне.

Кроме того, план национального проекта «Жилье и городская среда» в Тюменской области перевыполнен более чем в 1,5 раза. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин во время проводимых в Совете Федерации Дней Тюменской области. По словам замминистра, команда региона во главе с губернатором Александром Моором участвует во всех программах Совета.