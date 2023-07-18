Тюменцев предупредили о заметном повышении стоимости авиабилетов по стране

Билеты подорожают в среднем на 15% на фоне изменения курса валют. Фото: Татьяна Коркина

Тюменцев предупредили о заметном росте стоимости перелетов по стране на фоне изменения курса валют, инфляции и росте затрат компаний на техобслуживание самолетов. Об этом рассказала туристический агент Надежда Семенова.

Согласно прогнозам эксперта по туризму, к августу 2023 года цены на авиабилеты по внутрироссийским направлениям вырастут на 10 – 15% по сравнению с летом 2022 года.

– Да, есть такие предположения. Мы ожидаем рост цен на авиаперелеты. Они могут подорожать во второй половине августа в среднем на 15 процентов. Ожидается рост цен и на зарубежные направления. На сегодняшний день по-прежнему популярно направление Турция. Однако вместо Египта тюменцы предпочитают теперь летать в Казань или Сочи. Большую популярность получают горящие туры, которые позволяют приобрести незапланированную путевку чуть дешевле, – подчеркнула туроператор в беседе с журналистом «КП»–Тюмень».

Эксперт отметила, что к повышению стоимости перевозки приводят инфляция, изменение курса валют, рост затрат компаний на техобслуживание самолетов, цены на запчасти для воздушных судов и подорожание авиационного топлива. Турагент предполагает, что сезонный рост цен завершится в октябре, многие тюменцы вернутся домой, после этого цены на путевки и авиаперелеты начнут планомерно снижаться.

Согласно данным Центробанка РФ на 18 июля, один доллар составляет 90,4 рубля, а евро – 101,6 рубля. Отметим, в данный момент жители России наблюдают консолидацию в области 90 рублей за доллар. Остальные валюты уже подстраиваются к траектории глобального доллара на мировом валютном рынке. На рубль сейчас оказывает давление геополитический фон, а также динамика экспорта, импорта и оттока капитала.