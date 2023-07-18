В Тюменской области местный житель у себя на даче нашел ручную гранату с признаками коррозии

Фото: Росгвардия Тюменской области.

В Тюмени сотрудники Росгвардии уничтожили боеприпас с признаками коррозии. Ручная граната была найдена в грунте местным дачником и могла представлять угрозу безопасности для населения. Боеприпас вывезли на полигон и ликвидировали.

– Оперативно прибывшие на место саперы ОМОН идентифицировали находку как боевую ручную гранату Ф-1 со следами сильной коррозии с взрывателем, которая длительное время находилась в грунте и могла представлять угрозу безопасности для населения, – рассказали в пресс-службе Росгвардии Тюменской области.

Ликвидация боеприпаса проходила с соблюдением необходимых мер безопасности.