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НовостиОбщество18 июля 2023 10:27

В Тюменской области местный житель у себя на даче нашел ручную гранату с признаками коррозии

Боеприпас сотрудники ОМОНа вывезли на полигон и ликвидировали
Серафима Краснова
Фото: Росгвардия Тюменской области.

Фото: Росгвардия Тюменской области.

В Тюмени сотрудники Росгвардии уничтожили боеприпас с признаками коррозии. Ручная граната была найдена в грунте местным дачником и могла представлять угрозу безопасности для населения. Боеприпас вывезли на полигон и ликвидировали.

– Оперативно прибывшие на место саперы ОМОН идентифицировали находку как боевую ручную гранату Ф-1 со следами сильной коррозии с взрывателем, которая длительное время находилась в грунте и могла представлять угрозу безопасности для населения, – рассказали в пресс-службе Росгвардии Тюменской области.

Ликвидация боеприпаса проходила с соблюдением необходимых мер безопасности.