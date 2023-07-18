76 изданий из Тюменской области претендуют на звание «Книга года – 2023»

76 изданий из Тюменской области претендуют на звание «Книги года – 2023» Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Участники из Тюменской области, Югры и ЯНАО подали в качестве заявок 76 изданий на региональный конкурс «Книга года – 2023», который проводит содружество библиотек Тюменской области и тюменская областная научная библиотека. Мероприятие реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области с использованием средств областного бюджета в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Пока самыми популярными номинациями являются: «Лучшая учебная книга», на которую подано 25 заявок, и «Лучшая научная книга» с 19 заявками. Все книги изданы в Тюмени, Сургуте, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Помимо семи основных номинаций, будет три специальных: «Самая популярная книга», «Издательство года» и «Книга года». Книгу и издательство члены жюри выберут из победителей в основных номинациях, а вот самое популярное издание определят читатели в онлайн-голосовании на сайте библиотеки.

В жюри войдут:

- Ольга Адамович, директор Менделеевки;

- Светлана Драчева, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ;

- Лев Нежданов, исполнительный директор АО «Тюменский дом печати»;

- Наталья Рогачева, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ;

- Наталья Соколова, директор научной библиотеки ТГИК.

Заявки от авторов принимаются до 9 октября включительно. Для участия необходимо предоставить книгу, изданную или подписанную в печать с 1 октября 2022 по 1 октября 2023 года, в бумажном или электронном формате в Менделеевку. Главное, издания должны быть произведены или опубликованы в Тюменской области, Югре и ЯНАО, созданы жителями этих трех регионов или посвящены Тюменской области и северным округам.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Положение конкурса, новости и список участников доступны здесь. Издания нужно принести или прислать по адресу: Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59, 4-й этаж, отдел краеведения тюменской областной научной библиотеки. Контактное лицо: Альбина Викторовна Велижанина, +7 (3452) 565-300 (доб. 4141).