Жителя Тюменской области отправили на три года в колонию за экстремистские посты

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В Тюменской области мужчину задержали за публичные призывы к экстремизму. В своих соцсетях он публиковал посты с фото- и видеоматериалами несогласованного митинга, на котором участниками использовались антигосударственные агитационные лозунги.

– Мартюшов К. разместил в своем Telegram канале фото-и видеоматериалы несогласованного митинга, на котором участниками использовались антигосударственные агитационные лозунги. В ходе проведенных следственных мероприятий по месту проживания указанного лица обнаружены листовки антивоенной направленности, – рассказали в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

На тюменца заведено уголовное дело по статье «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет». Злоумышленника задержали. Центральный районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года, а также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, в течение двух лет.

Апелляционная жалоба не помогла изменить приговор суда.