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НовостиПроисшествия18 июля 2023 9:19

В Тобольске со дна Иртыша подняли тело мужчины

13 июля в дневное время парень купался в компании своих знакомых
Серафима Краснова
13 июля в дневное время парень купался в компании своих знакомых.

13 июля в дневное время парень купался в компании своих знакомых.

Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске со дна водоема подняли тело мужчины, который утонул в реке Иртыш несколько дней назад. Следователи проводят проверку по факту гибели человека на воде. По данным ведомства, 13 июля в дневное время парень купался в компании своих знакомых в реке, протекающей недалеко от Тобольска.

– В какой-то момент он скрылся под водой и больше не выплыл. Об его исчезновении в правоохранительные органы сообщили родные. 17 июля 2023 года в реке Иртыш тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти обнаружено и извлечено из воды, – пояснили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Оперативники провели осмотр места происшествия, сейчас выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.