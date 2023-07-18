В Ярково пациенток будут обследовать на новой системе ультразвуковой диагностики LOGIQ P Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В женской консультации Ярковской областной больницы № 24 установили новую систему ультразвуковой диагностики LOGIQ P, которую купили в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». На новой диагностической системе очень просто работать, ее легко интегрировать и настроить в соответствии с потребностями. Система помогает увеличить скорость проведения исследований и их эффективность за счет автоматизированных инструментов.

По словам врача-акушера-гинеколога Веры Беловой, врачи и мечтать не могли о том, чтобы в кабинете приема появился свой аппарат УЗИ. До этого пациенткам больницы приходилось делать большой круг, прежде чем попасть на прием к врачу, начиная от кабинета раннего выявления заболеваний.

– Сейчас обращения в рамках скрининга значительно оптимизируются. Тут же – исследование, тут же – заключение врача. Нашим пациенткам будет очень удобно, – рассказала Вера Белова.

Систему УЗИ планируют использовать для проведения скринингов (диагностические методы для детального изучения состояния здоровья) женского населения. Женский скрининг отличается от мужского. Различия есть по возрастам, так как многие патологии проявляются в конкретный период жизни человека.

На новом аппарате будут проводить обследования женщинам старше 50 лет. После проведенного исследования врач-акушер-гинеколог сможет сразу дать заключение и рекомендации дальнейшего наблюдения или лечения, если выявится патология.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что жительницы Боровского смогут проходить маммографию на новенькой цифровой системе. Она закуплена в рамках нацпроекта «Здравоохранение».