Для пациентов уватской Областной больницы №20 закупили новый операционный стол Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Новый операционный стол поступил в хирургическое отделение уватской Областной больницы №20 в рамках обновления материально-технической базы. Появление операционного стола стало возможным благодаря реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Такие столы применяют в разных областях хирургической медицины: проктологии, урологии, общей хирургии и гинекологии. Благодаря появлению такой конструкции врачам будет удобнее проводить операции, а пациентам – комфортнее лежать при хирургических вмешательствах.

По словам операционной медицинской сестры Натальи Мадишевой, многофункциональный стол имеет раздельную конструкцию голеностопной части. Изменение положения пациента на операционном столе осуществляется на счет механического привода.

- Практически бесшумная гидравлическая система управления стола обеспечивает гибкую и точную настройку угла, высоты, наклона и других положений пациента во время операции, что позволяет придать больному удобное положение для оперативного лечения, - рассказала Наталья Мадишева.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в уватскую областную больницу № 20 в сентябре 2022 года поступил новый цифровой маммограф «Маммо-4МТ» – первый в медучреждении. Его установили в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Оборудование комфортно в управлении, характеризуется быстротой исследования, низкой дозой лучевой нагрузки на пациента и малой физической компрессией железы.