Более 500 тысяч жителей Тюменской области прошли флюорографию с начала 2023 года Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Более полумиллиона жителей Тюменской области (то есть каждый третий, включая подростков старше 15 лет) с начала 2023 года прошли флюорографию. Такие данные приводит департамент здравоохранения Тюменской области со ссылкой на областной клинический фтизиопульмонологический центр. До конца года обследование должны пройти не менее 85% населения.

Флюорография – одно из обязательных медицинских исследований при прохождении диспансеризации. Скрининг органов грудной клетки помогает выявить туберкулез и другие заболевания легких, включая рак. Пройти ее можно бесплатно и без предварительной записи в поликлинике по месту жительства, с собой нужно иметь паспорт.

Медицинские организации оснащены цифровыми аппаратами, у которых:

- выше качество изображения;

- ниже лучевая нагрузка для пациента;

- меньше время исследования.

По словам заведующей отделением лучевой диагностики областного клинического фтизиопульмонологического центра Екатерины Аскаровой, пройти обследование можно и в передвижном флюорокабинете.

– Мобильные флюорографы по графику курсируют по маршрутам отдаленных населенных пунктов, дежурят во время профилактических акций в общественных местах Тюмени. Здесь человек может быстро и комфортно пройти флюорографию, не нарушая привычного ритма жизни, – отметила Екатерина Аксарова.

Напомнм, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что тюменцам советуют не игнорировать флюорографию. Медицинская процедура делается легко и быстро. Беспокойство специалистов вызывает то, что от всевидящего рентгеновского «глаза» могут прятаться серьезные болезни. Туберкулез распространяется воздушно-капельным путем, и человек долгое время может даже не подозревать, что болен – симптомов-то поначалу нет. А вот когда они появятся, лечить туберкулез будет, может, и не поздно, но однозначно более сложно и долго.