Качество тюменских шнековых конвейеров и комплектующих оказалось выше западного в несколько раз Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Производство шнековых конвейеров и комплектующих, которые в несколько раз прочнее немецких и американских, открыла в Тюмени компания HECKO. Помимо этого, продукция предприятия в три раза дешевле аналога из HALLIBURTON, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Качество тюменской продукции оказалось лучше западного, а конструктивные решения сократили срок обслуживания в 24 раза – до 2–3 часов. Шнековые конвейеры и комплектующие отправляют на месторождения Крайнего Севера и на каспийский шельф, а недропользователи теперь не тратят по три дня на ремонт и замену винтов из-за поломок или износа.

Специалисты предприятия несколько лет занимались исследованиями и разработкой этого импортозамещающего устройства. Два года назад компания стала резидентом тюменского технопарка, а годом позже – фонда «Сколково». По словам заместителя директора тюменского технопарка Германа Прочного, HECKO – яркий пример высокотехнологичного малого бизнеса, который составляет основу устойчивого развития экономики.

– Чем больше аналогичных компаний будет представлено на рынке, тем более независимой от импорта будет нефтегазодобывающая отрасль в Тюменской области и Российской Федерации, – отметил Герман.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что импортозамещающую систему контроля дефектов насосно-компрессорных труб разрабатывают ученые Тюменского индустриального университета. Ее аналоги зарубежного производства используют нефтегазодобывающие компании, но конкурентным преимуществом тюменской разработки является соотношение цены и качества.