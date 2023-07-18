В индустриальном парке «ДСК500» начнут производство насосных станций

В индустриальном парке «ДСК500» начнут производство насосные станции Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Производство на территории индустриального парка «ДСК500» планирует локализовать предприятие ООО «ШИМЖЕ РУС», который является официальным дистрибьютером в России компании SHIMGE. Это лидер по выпуску насосного оборудования в мире, поставляющий продукцию для известных международных марок (Wilo. Ebara, ITT). В Россию он пришел в 2022 году на фоне ухода нескольких иностранных компаний.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, на площадке в 1200 кв. м будут собирать до 200 энергоэффективных насосных станций в год. Оборудование востребовано для водо- и теплоснабжения многоквартирных домов, больниц, гостиниц и промышленных объектов. Первоначально 70% комплектующих будут китайскими, однако впоследствии доля локализации увеличится до 60%.

Компания инвестирует в завод в индустриальном парке до 15 млн рублей и создаст 20 новых рабочих мест. Инвестор рассчитывает на региональные меры поддержки по лизингу и поручительству в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Производство планируется открыть уже в 2023 году.

По словам директора по сбыту компании Пу Пахснонга, на протяжении 40 лет компания поставляет клиентам в 147 странах мира лучшие насосы для повышения качества жизни. Поэтому производство в Тюмени даст российским потребителям выбирать качественное, надежное и доступное оборудование.

Как отметила генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец, в промышленном технопарке «ДСК500» предоставляют лучшие условия для локализации промышленных предприятий.

– Статистика востребованности площадей это подтверждает: на «ДСК500» уже работают больше 90 компаний, и число резидентов растет, – сообщила Ольга Романец.

Высокотехнологичные станции будут в два раза дешевле европейских аналогов и на 20% ниже по стоимости среднерыночной цены на такое оборудование в России.