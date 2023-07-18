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НовостиОбщество18 июля 2023 6:27

В Тобольске местные жители на остановке обнаружили подозрительные пакеты

Оперативники осмотрели содержимое и нашли там бутылку коньяка
Серафима Краснова
Оперативники осмотрели содержимое и нашли там бутылку коньяка.

Оперативники осмотрели содержимое и нашли там бутылку коньяка.

Фото: Татьяна Коркина

Забавный и одновременно странный случай произошел 17 июля в Тобольске. Местная жительница обнаружила на остановке в районе ТЦ «Жемчужина Сибири» два подозрительных пакета. На место происшествия приехали сотрудники полиции и кинологи.

Оперативники осмотрели содержимое пакетов и нашли там бутылку коньяка, а также несколько бутылок других алкогольных напитков.

— Кто и как забыл это на остановке — непонятно. Но вечеринка явно у кого-то не задалась, — пошутили жители Тобольска в соцсетях.

Ранее мы рассказывали, что возле площади 400-летия Тюмени охранники нашли бесхозную подозрительную сумку. Инцидент произошел 8 июля 2023 года.