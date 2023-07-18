Пьяная жительница Тюменской области покусала полицейского

Он попросил ее проследовать в служебный автомобиль. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области пьяная автомобилистка покусала сотрудника полиции. Нижнетавдинский районный суд вынес приговор в отношении женщины. Следствием было установлено, что тюменка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, села за руль автомобиля Toyota Сamri и начала движение по улицам села Нижняя Тавда. Через пару часов ее остановили сотрудники ГИБДД. Нарушительница от прохождения медицинского обследования отказалась.

— В этот же день, инспекторы ДПС, будучи в форменном обмундировании сотрудников полиции, предъявили Бутц законное требование о предоставлении им документов на право пользования и управления транспортным средством для проверки, однако Елена отказала, заявив, что водительское удостоверение у нее отсутствует, — рассказали в пресс-службе судов.

После этого сотрудник полиции попросил тюменку пройти в служебный автомобиль, но Елена начала хватать оперативников руками за обмундирования, царапала ногтями и укусила зубами инспектора за правое плечо.

На заседании подсудимая в содеянном раскаялась. Изучив материалы дела, суд лишил женщину свободы на 1 год и 10 дней, условно. Кроме того, ее отстранили от вождения на 2,5 года.