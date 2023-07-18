На Цветном бульваре в Тюмени загорелся ресторан-гриль

На месте работают сотрудники МЧС. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени в центре города произошло возгорание. В заведении Koster на улице Ленина, 54в заметен дым. Данный факт отмечают очевидцы происшествия.

Оперативно дозвониться до ресторана на Ленина не удалось. Стало известно, что пожар вспыхнул у здания ресторана-гриль. Загорелись мусорные баки, после чего огонь перешел на стену. На место прибыли сотрудники МЧС.

Им удалось оперативно ликвидировать возгорание. Обгорела стена здания, покрылась сажей.

– Вызов поступил в 8.36. Привлекалось 4 единицы техники и 20 человек личного состава. В 9.00 возгорание ликвидировали. Причина – мусорные баки достаточно близко стояли к стене здания, поэтому возгорание быстро перешло на стену, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области журналисту «КП»–Тюмень».

К сожалению, это не первый пожар в ресторане. В марте 2023 года задымилась вентиляция в заведении. В 11.56 поступило сообщение о задымлении в вентиляции ресторана. Прибывшими на место вызова пожарно-спасательными подразделениями было ликвидировано горение внутри вентиляционного короба на площади 2 квадратных метра. Тушили небольшое возгорание 2 единицы техники и 8 человек. В пожаре тогда никто не пострадал.

До этого мы рассказывали, что в Тюмени на улице 9 Января загорелся автомобиль Lada Granta. Очевидцы рассказывают, что легковушка стояла на обочине, когда внезапно задымилась, а потом вспыхнула. По какой причине произошло автовозгорание, разбираются дознаватели из МЧС.