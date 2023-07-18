Средняя заработная плата в Тюменской области выросла на 23%

Заработная плата поднялась у инженеров по эксплуатации и кладовщиков. Фото: Татьяна Коркина

За июнь в Тюменской области размер заработной платы увеличился до 64 тысяч рублей. За год оплата труда в регионе выросла на 12 тысяч рублей. Исследование провели специалисты по подбору персонала.

Средняя зарплата увеличилась с 52 до 64 тысяч рублей, рост составил 23%. Сильнее всего зарплата выросла у главных врачей в медучреждениях и заведующих отделением операторов станков с ЧПУ.

Кроме того, заработная плата поднялась у инженеров по эксплуатации и кладовщиков.

Добавим, у менеджеров по туризму доход, наоборот, упал, почти на 35%. Меньше за год стали зарабатывать юристы и специалисты по тендерам. Эксперты отмечают, что рост зарплат связан с дефицитом сотрудников на рынке труда.