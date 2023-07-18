В Тюменской области для педиатрической службы 11-й больницы купили три «Лады Гранты» Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Педиатрическая служба областной больницы № 11 получила три новеньких брендированных автомобиля «Лада Гранта» с надписью на борту «Служба здоровья». Машины закупили по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», сообщили в региональном депздраве. За три месяца автомобили 3 тысячи раз приезжали к маленьким пациентам Голышмановского, Омутинского и Юргинского филиалов областной больницы.

По словам главной медицинской сестры областной больницы Екатерины Никульниковой, все автомобили не только красивы, но и удобны в использовании.

– У нас появилась возможность быстро, качественно и доступно обслуживать вызовы к маленьким пациентам, проводить патронаж детей до 1 года, осматривать пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении, – говорит Екатерина Никульникова.

Благодаря новому транспорту медики могут не только своевременно оказывать помощь, но и доставлять детей в больницы для стационарного лечения. Также родителям придется реже обращаться в службу скорой помощи.

Как отметил главный врач Алексей Белов, благодаря новым автомобилям повысится мобильность врачебного и среднего медперсонала педиатрической службы и доступность первичной медико-санитарной помощи. По его словам, отличительная черта новых автомобилей – комфорт, экономичность при эксплуатации.

– Они оснащены кондиционером, что немаловажно в летнее время для комфортного перемещения медицинских специалистов при работе на выезде для посещения пациентов на дому, – подчеркнул Алексей Белов.

Ранее мы сообщали о том, что для тюменской областной больницы № 20 купили две новых «Лады Гранта».