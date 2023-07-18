Останки тюменского купца Андрея Текутьева перезахоронят в Спасской церкви 12 августа

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области.

Останки тюменского купца и мецената Андрея Текутьева, найденные при реставрации церкви Спаса в Тюмени, перезахоронят 12 августа 2023 года. Их нашли в мае 2020 года под алтарем в северном приделе церкви.

Глава региона Александр Моор уточнил, что Тюменская область должна исполнить последнюю волю великого земляка.

— Я надеюсь, что Андрей Текутьев, по его завещанию, упокоится в Спасской церкви как достойный сын Отечества. А тюменцы смогут отдать дань памяти, сказать спасибо человеку, изменившему жизнь города навсегда, — подчеркнул Александр Моор.

Ученые выяснили, что останки, которые были найдены у церкви, принадлежат мужчине ростом 164 – 170 сантиметров, умершему в возрасте от 60 до 80 лет, давность захоронения составляет не менее 50 лет. К сожалению, кости черепа не подлежат восстановлению, поэтому выполнить 3D-моделирование лица нельзя.