В фельдшерско-акушерских пунктах Уватского района вирусы убивают при помощи бактерицидных рециркуляторов Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Уватскую областную больницу №20 поступили сразу 16 бактерицидных рециркуляторов для обеззараживания воздуха. Новое оборудование закупили в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Как сообщили в пресс-службе регионального депздрава, приборы уже распределили между ФАПами Уватского района.

По словам главной медицинской сестры ОБ №20 Натальи Сапожниковой, чтобы не подцепить инфекцию в фельдшерско-акушерских пунктах всегда проветривают помещения и проводят санитарную обработку. Сейчас бороться с возможной заразой будут и рециркуляторы воздуха. Благодаря встроенным антибактериальным фильтрам, прибор удаляет из воздуха вируса, бактерии, частицы пыли и аэрозоли в режиме рециркуляции в присутствии людей. Оборудование полностью безопасно для людей и эффективно снижает микробную обсемененность воздуха до санитарных норм.

Ранее мы рассказывали о том, что в марте в уватскую областную больницу №20 поступили два новых легковых автомобиля «Лада Гранта» поступили в Областную больницу №20, а годом ранее – четыре авто «Лада Ларгус» и четыре автомобиля скорой медицинской помощи.

В сентябре 2022 года в учреждение поступил первый новый цифровой маммограф «Маммо-4МТ». – первый в медучреждении. Оборудование комфортно в управлении, характеризуется быстротой исследования, низкой дозой лучевой нагрузки на пациента и малой физической компрессией железы. Аппарат делает снимки высокого качества с хорошим разрешением, которые загружают в рентген-архив, поэтому врач может их описать с любого рабочего места.