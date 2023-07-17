В уникальном новом тепличном комплексе Тюменской области будут выращивать до 250 тысяч сеянцев сосны Фото: Пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области

До 250 тысяч сеянцев сосны планируют ежегодно выращивать в новой теплице, которая появилась в тюменском лесничестве на площади 480 квадратных метров. Это почти в 10 раз больше, чем выращивают в открытом лесопитомнике такой же площади. Сеянцы в теплице растут всего год, тогда как в открытых питомниках вырастают за 2-3 года.

В новом тепличном комплексе можно поддерживать максимально комфортный для растений микроклимат. Здесь не растут сорняки, нет вредителей, а капризы погоды никак не влияют на рост маленьких сосенок. А еще теплица облегчает человеческий труд, ведь многие процессы здесь механизированы. Полив и подкормка растений ведется с помощью поливочной рампы, которой можно задать цикличность, скорость и интенсивность работы через пульт управления.

Это немаловажно, ведь в разные фазы роста хвойным растениям нужна разная периодичность полива и разная температура. Недостаток или переизбыток влаги, слишком высокая или низкая температура воздуха могут погубить сеянцы, поэтому возможность выставить оптимальный режим минимизирует такие риски. Выживаемость растений в теплицах составляет 90%.

Первые сеянцы, которые высадили в теплицу весной, сидят в специальных кассетах на 96 ячеек каждая и прекрасно себя чувствуют. Сосенки уже вымахали на 5 сантиметров и распушили иголочки. Осенью их вынесут для закаливания под открытое небо и оставят на поле доращивания на всю зиму. Молодые деревца привыкнут к естественной среде, окрепнут, а их стволы задеревенеют. Весной сеянцы пересадят на постоянное место жительство во время посадки леса, а их места займут новые сосенки.

Занимаются выращиванием молодых сосенок специалисты Тюменской авиабазы в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов». В 2024 году такая же теплица появится в Армизонском лесничестве, а потом и в других районах области. В будущем в регионе планируют производить 900 тысяч сеянцев в год, согласно плановым объемам лесовосстановительных мероприятий.