Жительницы Боровского смогут проходить маммографию на новенькой цифровой системе Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Новейшая цифровая маммографическая рентгеновская система появилась в Боровской поликлинике в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Благодаря новому аппарату можно получать абсолютно безопасные для пациента и медперсонала исследования, ведь доза облучения минимальна.

У системы масса преимуществ, в частности, несколько прижимных стоек. Первая рассчитана на поток, а вторая применяется для узкого снимка, который позволяет подробно и качественно снять новообразование маленького размера. А еще у маммографа низкий уровень шума, он удобен в использовании и надежен, время одного исследования – около 15 минут. Благодаря высокой производительности аппарата увеличится и пропускная способность.

По словам пациентки Боровской больницы Марины Тюриной, современный аппарат буквально сам все делает.

- Прохожу маммогафию каждые два года и было очень неудобно ездить в город, к тому же делала платно. А теперь маммография доступна рядом с домом, бесплатно и быстро – это очень здорово, - отметил Марина Тюрина.

На новом маммографе можно диагностировать даже малейшие изменения в тканях молочной железы на самых ранних стадиях, что сокращает риск смертности от рака груди на 30%. Женщинам после 40 лет рекомендуется проходить профилактические осмотры 1 раз в два года, а после 50 лет – ежегодно. Ведь своевременное обнаружение рака молочной железы при помощи маммографии поможет сохранить здоровье и жизнь.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что новый маммограф, установленный в тюменской поликлинике № 12, помогает выявлять патологию на ранних стадиях.