Дожди в Тюменской области задержатся минимум на трое суток

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Во вторник ночью, 18 июля, будет + 12...+ 17 градусов Цельсия и кратковременный дождь. Согласно прогнозу синоптиков Росгидрометцентра, в отдельных районах возможен туман. Днем термометры покажут до +21...+26 градусов, местами до +31, при этом осадки не прекратятся и может пройти гроза.

В среду, 19 июля, сохранится дождливая погода. Ночью температура воздуха будет в пределах от + 16 до + 19 градусов Цельсия, днем — от + 24 до + 26 градусов. В этот день также ожидается град, а порывы ветра могут достигнуть 23 м/с.

В четверг, 20 июля, в ночное время воздух охладится до + 14...+ 20 градусов Цельсия, днем вновь ожидается жара до + 28 градусов. По всему региону пройдут кратковременные дожди с грозой и сохранится сильный ветер.