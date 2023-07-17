Депутаты Тюменской областной думы помогают военнослужащим не словом, а делом

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Депутат Тюменской областной Думы Александр Зеленский передал общественно организации «Надежный тыл» три генератора и десять маскировочных сетей для военных, которые находятся в зоне СВО. По словам парламентария, в апреле он встречался с бойцами из ДНР, которые заявили о постоянной потребности в генераторах и маскировочных сетях.

Необходимое оборудование депутат передал в рамках V фестиваля семейного волонтерства «Добрый дом», на котором прошел мастер-класс по изготовлению сухого душа для бойцов СВО. Это такой комплект личной гигиены для рук и тела в полевых и экстремальных условиях. Бойцы смогут поддерживать чистоту в отсутствие воды и в тех местах, где нет возможности обеспечивать гигиену привычным способом. Скоро генераторы, маскировочные сети и комплекты сухого душа поступят на передовую, к военнослужащим из Пойковского (ХМАО-Югра).

Еще один депутат Тюменской областной Думы Владимир Пушкарев встретился с родными участников СВО в рамках реализации проекта «Надежный тыл». По его словам, парламентарии уделяют родственникам военнослужащих особое внимание.

- Наша общая задача – поддержать людей в этой непростой ситуации, сделать их жизнь комфортнее, - подчеркнул Пушкарёв.

Напомним, главная цель проекта «Надежный тыл» - создать сообщество матерей, жен и дочерей российских солдат, которые объединились для поддержки и взаимопомощи. Часть мероприятий – досуговые, как, например, поездка в «Ива парк», куда родственники военных съездили на экскурсию.