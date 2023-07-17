«У них нет ощущения неотвратимости наказания»: эксперт объяснил причины преступности мигрантов в Тюменской области

Дмитрий Журавлев объяснил причины преступности мигрантов в Тюменской области.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил высокую криминальную активность мигрантов в трех регионах Урала – в Тюменской, Курганской и Челябинской областях. Согласно предоставленным данным, иностранцы чаще совершают преступления против собственности (68%) и продают наркотические вещества (20%). Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев объяснил, почему в Тюменской области не всё благополучно с мигрантами, пишет «ФедералПресс».

– Это связано с тем, что в данных регионах обычно мигрантов не было и местное население не готово было к их наплыву. Где они уже есть, криминальная обстановка не лучше, но там друг к другу уже притерлись. А в случае с регионами, где мигрантов было всегда меньше, идет завоевание места под солнцем с их стороны, а этого без криминала быть не может, – уточнил Дмитрий Журавлев.

По словам эксперта, необходимо иметь в виду важное обстоятельство: мигрант не воспринимает юридическую ответственность перед государством как что-то неизбежное. Иногда он совершает противоправные действия, понимая, что вернется в родной дом, где его никто не выдаст.

– Если наш гражданин, какой бы он ни был национальности, совершил преступление, то есть большая опасность, что он за это сядет. Гражданин другой страны всегда уверен, что никогда не сядет, потому что он добежит до границы и избежит наказания. Помните, мигранты в Москве зарезали французского дипломата со всей семьей? Иностранцев поймали на границе казахи и передали нам. А если бы они добежали до узбекской границы, то мы бы их не получили, притом что скандал был мирового порядка, – подчеркнул гендиректор Института региональных проблем.

По мнению специалиста, у мигрантов нет ощущения неотвратимости наказания, а это очень повышает опасность преступления.