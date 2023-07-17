В Тюменской области водитель иномарки насмерть сбил лосиху

Фото: Госохотдепартамент Тюменской области.

В Тюменской области водитель иномарки насмерть сбил самку лося. Трагедия произошла 16 июля 2023 года в Тобольском районе. По данным Госохотдепартамента Тюменской области, в районе 23:30 на 220-м километре трассы Тюмень – ХМАО водитель совершил наезд на дикое животное. Лосиха погибла.

Оперативники установили личность виновника ДТП.

– В Тюменской области за прошедшую неделю сотрудники Госохотдепартамента провели 56 выездов на территорию охотничьих угодий в рамках постоянного рейда и 24 выездных обследования в ООПТ, – рассказали в Госохотдепартаменте Тюменской области.

Кроме того, сотрудники ведомства обнаружили два административных правонарушения: «Нарушение правил охоты» и «Осуществление охоты недопустимым способом охоты».