В Тобольске возведут набережную с частным причалом на берегу реки Иртыш

Фото: Максим Афанасьев / telegram-канал.

В Тобольске возведут набережную с частным причалом. Она появится на берегу реки Иртыш и станет важным инфраструктурным объектом города. Строительство набережной предусмотрено в мастер-плане туристического каркаса Тобольска.

– Мы понимаем, что жить у реки и не иметь к ней доступа – это неиспользование всего потенциала нашего города. У нас не просто река, у нас она судоходная, которая исторически всегда имела возможность осуществлять причаливание плавсредств. В концепте проектируемой набережной запланировано создание частного причала, размещение объектов общественного питания и прогулочные зоны, – отметил глава Тобольска Максим Афанасьев.

С каждым годом Тобольск всё больше набирает популярность среди туристов, поэтому власти подготовили несколько площадок для строительства новых гостиничных объектов.