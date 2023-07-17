В Тюмени расширили автобусный маршрут №37 до городской поликлиники

Появятся новые промежуточные остановочные пункты в маршруте №37. Фото: Татьяна Коркина

Власти расширили маршрут №37 до городской поликлиники №8. С 19 июля 2023 года в будни будет предусмотрено шесть рейсов, пять рейсов в субботу, а также четыре - в воскресные дни от остановочного пункта «Русское поле».

Появятся новые промежуточные остановочные пункты в маршруте: «ул. Западная 5-я», «ул. Голышева» и «с/о «Мелиоратор»».

Фото: администрация Тюмени.

- Указанные рейсы в расписании движения автобусов будут обозначены желтым цветом. При этом обращаем внимание, что остальные рейсы по маршруту № 37 будут выполняться до остановочного пункта «п. ММС», - рассказали в администрации Тюмени.

Напомним, расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru и в мобильном приложении «Тюменский транспорт».