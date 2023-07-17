В Тюмени расширили автобусный маршрут №37 до городской поликлиники

Появятся новые промежуточные остановочные пункты в маршруте №37.
Фото: Татьяна Коркина
Власти расширили маршрут №37 до городской поликлиники №8. С 19 июля 2023 года в будни будет предусмотрено шесть рейсов, пять рейсов в субботу, а также четыре - в воскресные дни от остановочного пункта «Русское поле».
Появятся новые промежуточные остановочные пункты в маршруте: «ул. Западная 5-я», «ул. Голышева» и «с/о «Мелиоратор»».
Фото: администрация Тюмени.
- Указанные рейсы в расписании движения автобусов будут обозначены желтым цветом. При этом обращаем внимание, что остальные рейсы по маршруту № 37 будут выполняться до остановочного пункта «п. ММС», - рассказали в администрации Тюмени.
Напомним, расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru и в мобильном приложении «Тюменский транспорт».