Тюменская область получит почти 600 млн рублей на новые автобусы

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Тюменская область получит почти 600 миллионов рублей на новые автобусы. Заявку региона на получение специального кредита одобрили на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Заседание провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

– Инструмент СКК запущен в текущем году в развитие программы инфраструктурных бюджетных кредитов. Это эффективный механизм обновления инфраструктуры в регионах и создания комфортных условий жизни граждан, – отметил Марат Хуснуллин.

Губернатор Тюменской области Александр Моор добавил, что на эти деньги регион планирует купить 34 новых автобусов отечественного производства большого класса. Они будут обслуживать пассажиров на 17 муниципальных и межмуниципальных маршрутах.

Отметим, что автобусы рассчитаны на 108 пассажиров.