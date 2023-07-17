С начала 2023 года на водоемах УрФО погибли 155 человек Фото: Виктория Гаврик

Полномочный представитель президента РФ по Уральскому федеральному округу Владимир Якушев поручил усилить профилактику происшествий на воде. Он провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Одной из тем, которой уделили особое внимание, стала профилактика происшествий на воде в регионах Урала.

С начала 2023 года на водоемах в УрФО погибли 155 человек, в том числе 24 ребенка. В прошлом году на аналогичную дату количество трагедий было чуть меньше: 142 погибших, из них 21 ребенок.

– Цифры катастрофические. Терять такое количество людей, особенно детей, недопустимо. Нужно значительно усилить профилактическую работу: провести совещания на уровне губернаторов с участием профильных ведомств и выработать план действий, – поручил Владимир Якушев.

Главные федеральные инспекторы УрФО также доложили полпреду о ситуации в регионах, в том числе рассказали о ходе восстановительных работ в пострадавших от пожаров населённых пунктах в Свердловской и Курганской областях.