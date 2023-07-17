Слушай 88,8 FM! Будь ближе к спорту

Фото: предоставлено организаторами шоу.

Не пропусти! С 17 по 28 июля играй в утреннем шоу «МЕГА УТРО» и будь ближе к спорту! Ведущие Аня Любимова и Ярик Лёгкий зададут участникам околоспортивные вопросы. Отвечай правильно и забирай классные призы от наших друзей и спонсоров «OMODA Автоград Тюмень».

А 29 и 30 июля встречаемся на большом спортивном празднике West Siberian Championship. Сильнейшие атлеты страны вновь соберутся в Тюмени на третий турнир West Siberian Championship, который состоится на набережной в День города.

РАДИО RECORD является официальным информационным партнёром этого грандиозного спортивного события.

Фото: предоставлено организаторами шоу.

Подробности на сайте https://radiovtyumeni.ru/ и в официальной группе «ВК» https://vk.com/radiorecord72.

Спонсор эфирной акции:

«OMODA Автоград Тюмень» | Официальный дилер «ОМОДА»

Выгода на автомобили OMODA в «Автограде» до 440 000 руб.

ООО «Автоград Р.» Подробности на omoda-agrad.ru.