Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Дорожники устранили дефекты на мосту, где провалилось полотно у поселка Яр под Тюменью. Специалисты приступили к ремонту насыпи в пятницу, 14 июля 2023 года. Напомним, что полотно размыло после сильного дождя и ветра, непогода обрушилась на регион в ночь с 13 на 14 июля. Видеозапись с огромной ямой у моста опубликовали местные жители в соцсетях.

– На текущий момент дефекты устранены, земляное полотно восстановлено, приступают к восстановлению водоотводных лотков, – рассказали редакции «КП» в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Яма была расположена буквально «на излете» сооружения при движении в сторону федеральной трассы Тюмень – ХМАО. Заметно, что глубина образовавшейся ямы достигает нескольких метров. Инспекторы ДПС частично ограничили транспортное движение, установили дорожные знаки.

О других последствиях непогоды в области мы рассказывали в отдельном материале.