В Тюменской области в заболоченном лесу с 14 июля более 100 человек ищут мужчину с собакой

Фото: группа «ЛизаАлерт Тюменской области» в социальной сети ВКонтакте.

Пропавшего мужчину с собакой в лесах Тюменской области ищут больше сотни волонтеров. Поиски ведутся в районе села Нижняя Тавда. Николай Курасов пропал 14 июля 2023 года. Заявка в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступила 15 июля. По словам родных, мужчина ушел в лес за ягодами со своим питомцем по кличке Джек и не вернулся.

– В настоящее время на месте поиска работают службы ТОСЭР, полиция, кинологи, лесничие, добровольцы ДПСО «ЛизаАлерт», работает беспилотная авиация от нашего отряда, а также другие ПСО и местные жители. За три дня в поиске Николая Вячеславовича приняли участие более 100 человек, – рассказали в группе «ЛизаАлерт».

Фото: группа «ЛизаАлерт Тюменской области» в социальной сети ВКонтакте.

Волонтеры отмечают, что лес, где пропал мужчина, большой и заболоченный, труднопроходимый, что сильно затрудняет поисковые работы.

Фото: группа «ЛизаАлерт Тюменской области» в социальной сети ВКонтакте.

Приметы пропавшего: ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, с проседью, глаза карие. На момент исчезновения был одет в жилет цвета хаки, темную футболку и черные спортивные штаны, а также в черные галоши.