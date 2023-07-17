«Страна Девелопмент» построит штаб-квартиру в Тюмени

Фото: Юрий Рыбин.

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» построит центральную штаб-квартиру в своем домашнем регионе – Тюмени. Здание разместится на берегу Туры, рядом с новым проектом девелопера «Европейский берег 2.0». Общая площадь строение – 25 000 кв. м. Компания уже приступила к проектированию комплекса, который станет визитной карточкой девелопера.

Именно в Тюмени компания реализует самое большое количество проектов и планирует дальше наращивать объемы строительства. В Тюменской области «Страна» – бессменяемый лидер по объемам текущего строительства: сейчас компания возводит более 460 тыс. кв. метров жилья.

– Тюмень для нас выделяется среди всех других регионов присутствия: это наша альма-матер, где была основана компания. Здесь мы внедряем передовые инновации, здесь работает основная масса наших сотрудников, поэтому логично, чтобы именно здесь появилась наша штаб-квартира, которая станет мозговым и стратегическим центром компании, – комментирует Александр Гайдуков, президент ГК «Страна Девелопмент».

Один из последних проектов девелопера в Тюмени – жилой комплекс «Европейский берег 2.0», который стал продолжением уже известного тюменцам микрорайона. Он реализуется по программе комплексного развития территорий. В июне объект посетили директор департамента комплексного развития территорий Минстроя России Мария Синичич, заместитель губернатора Сергей Шустов и глава Тюмени Руслан Кухарук. Общая площадь застройки – 29 га, на ней возведут 10 многосекционных домов. Также проектом предусмотрены два детских сада и школа. Весь проект будет реализован до 2029 года.

Также именно в Тюмени «Страна Девелопмент» реализует первый цифровой микрорайон за пределами Москвы и Санкт-Петербурга – ЖК «Домашний». Компания стала одной из первых среди региональных застройщиков, которые приступили к реализации проекта с использованием механизма инфраструктурных облигаций от ДОМ.РФ. Застройщик начал работы в конце 2021 года, уже в ноябре 2022 года сдал первый в России дом, построенный с применением этого механизма. Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование, а участок под застройку был получен на аукционе ДОМ.РФ. Новый ЖК станет воплощением современных подходов к цифровизации и созданию комфортной среды.

Справка

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.

В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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