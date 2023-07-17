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НовостиПолитика17 июля 2023 9:04

Путин передал в госуправление тюменский завод компании Danone в Ялуторовске

Тюменский филиал компании «Данон России» также переходит под управление властей
Серафима Краснова
Тюменский филиал компании «Данон России» также переходит под управление властей.

Тюменский филиал компании «Данон России» также переходит под управление властей.

Фото: Виктория Гаврик

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 16 июля 2023 года, подписал постановление о передаче акций «Данон Россия» под управление Росимущества. Филиал компании «Молочный комбинат «Ялуторовской» находится в Ялуторовске Тюменской области.

«Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление: 83 292 493 тыс. обыкновенных акций акционерного общества «ДАНОН РОССИЯ», принадлежащих Продюи Лэтье Фрэ Э Юроп (Produits Laitiers Frais Est Europe)», – указано в документации.

Тюменский филиал компании «Данон России» также переходит под управление властей. Завод будет выпускать товар под брендом «Простоквашино».

Отметим, что в 2022 году выручка АО «Данон Россия» составил почти 93 миллиарда рублей, а чистая прибыль – 5,6 миллиарда рублей.