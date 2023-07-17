Путин передал в госуправление тюменский завод компании Danone в Ялуторовске

Тюменский филиал компании «Данон России» также переходит под управление властей. Фото: Виктория Гаврик

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 16 июля 2023 года, подписал постановление о передаче акций «Данон Россия» под управление Росимущества. Филиал компании «Молочный комбинат «Ялуторовской» находится в Ялуторовске Тюменской области.

«Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление: 83 292 493 тыс. обыкновенных акций акционерного общества «ДАНОН РОССИЯ», принадлежащих Продюи Лэтье Фрэ Э Юроп (Produits Laitiers Frais Est Europe)», – указано в документации.

Тюменский филиал компании «Данон России» также переходит под управление властей. Завод будет выпускать товар под брендом «Простоквашино».

Отметим, что в 2022 году выручка АО «Данон Россия» составил почти 93 миллиарда рублей, а чистая прибыль – 5,6 миллиарда рублей.