29 июля 2023 года в Тобольске состоится праздник для детей и родителей «Мы – одна семья!»

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Участие бесплатное! Организаторы приглашают всех желающих не только поучаствовать, но и поддержать маленьких спортсменов.

Место проведения – спорткомплекс «Центральный», г. Тобольск, 4-й микрорайон, 87.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

«Чемпионат ползунков» начнется в 10:00. В турнире могут принять участие дети от шести месяцев до двух лет. Малышам необходимо проползти на скорость десять метров. Родителям можно приманивать и подбадривать их самыми неординарными способами: телефонами, игрушками, едой. Все без исключения участники получат утешительные призы, а победители и призеры – главные награды!

«Гонки на толокарах» пройдут в этот же день, начало в 12:30. Приглашаются спортсмены от двух до пяти лет. Участники должны на скорость преодолеть расстояние, равное 25 метрам, на машинках-каталках (толокарах), которые предоставит организатор.

Как и в соревновании для малышей, все участники обязательно получат призы, а победители и призеры не уйдут домой без медалей, кубков и призов.

Кроме того, с 10:00 до 14:00 родители смогут индивидуально проконсультироваться у специалистов органов социальной защиты, здравоохранения, образования и других специалистов.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

– Спустя 4 года мы возвращаемся с одним из любимых мероприятий в Тобольск! За это время в жизни каждого из нас произошло много событий. Но нас поддерживают неизменные вещи – семья, забота близких и любовь. В семье зарождаются и проносятся через всю жизнь чувство защищенности и уверенность в своих силах. Мероприятия, подобные празднику «Мы – одна семья!», учат детей и родителей быть вместе, преодолевать тревоги и страхи, радоваться победам», – отмечает Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее.

Заявки на «Чемпионат ползунков» и «Гонки на толокарах» принимаются до 24 июля 2023 года (включительно). Подробная информация и условия регистрации по ссылке.

Организаторы ответят на все вопросы по электронной почте sbtmn2017@gmail.com.