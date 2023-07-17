В Тюмени с 24 июля перекроют пересечение центральных улиц

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени перекроют пересечение центральных улиц. В связи с капитальным ремонтом сетей водоснабжения в период с 24 июля по 14 августа транспортное движение ограничат на автомобильной дороге по Ялуторовской в районе Кузнецова.

– Схемы объезда: ул. Грибоедова, ул. Первомайская. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения РФ, – рассказали в пресс-службе департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

Напомним, что в Тюмени с 5 по 7 августа закроют движение транспорта по улице Червишевский Тракт.