В Тюменской области пять человек пострадали в крупном ДТП на трассе с грузовиком

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Страшная авария произошла на трассе Шадринск – Ялуторовск 14 июля поздним вечером. В ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей. На 170-м километре магистрали автомобиль Cheery выехал на встречную полосу движения, произошло столкновение с грузовым транспортом марки «МАН».

За рулем иномарки находилась 19-летняя девушка со стажем вождения около года.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

– Она и 25-летняя пассажирка с переднего сиденья получили тяжелые травмы, ранены 23-летняя пассажирка и двое детей, 3 и 5 лет, ехавшие на заднем сиденье. Дети и их мать, находившаяся на переднем сиденье, проживают в Тюмени, водитель и еще одна пассажирка – жительницы Ялуторовска, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

По предварительной версии инспекторов, дети перевозились с нарушением ПДД, они были пристегнуты ремнями безопасности и адаптерами, без автокресел. Малыши госпитализированы.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Оперативники выясняют обстоятельства ДТП.