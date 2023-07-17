Укомплектованность кадрами в тюменских больницах в 2023 году достигла 97%

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области укомплектованность больниц составляет 97%. Таким образом, это на 1,5% больше, чем годом ранее. На сегодняшний день в медицинских учреждениях есть потребность в следующих специалистах: акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, неврологи, оториноларингологи, офтальмологаи и участковые терапевты.

– Всего в Тюменской области трудятся 6 782 врача и 14 249 средних медицинских работников. После сдачи аккредитации с сентября по ноябрь 2023 года в учреждениях здравоохранения региона планируют трудоустроиться 109 специалистов для оказания первичной медико-санитарной помощи и 55 узких специалистов, – заявили в информационном центре правительства Тюменской области.

Напомним, что дефицит кадров в Тюменской области обновил рекорд – до 3,3 резюме на одну вакансию. Уровень конкуренции в регионе снижается.