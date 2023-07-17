В Тюмени в районе Зареки открывается новый автосалон CHERY «Восток Моторс

Фото: «Восток Моторс».

Автомобили бренда CHERY давно пользуются популярностью среди российских покупателей. Владельцы этих машин отмечают, что все модели по техническим характеристикам ничуть не уступают премиум-маркам, а комфорт от управления любой из них оценят по достоинству даже самые требовательные водители.

Фото: «Восток Моторс».

В дилерском центре на Алебашевской будет представлен весь модельный ряд CHERY – компактный и молодежный TIGGO 4 PRO, яркий и технологичный TIGGO 7 PRO, 7 PRO MAX, эффектный и семейный TIGGO 8, 8 PRO, 8 PRO MAX.

Фото: «Восток Моторс».

Также, «Восток Моторс» представляет вниманию тюменцев долгожданную новинку от CHERY – элегантный бизнес-седан TIGGO ARIZZO. Автомобиль создан для тех, кто любит комфорт и высокую скорость.

В дилерском центре «Чери» от «Восток Моторс» имеется сертифицированное оборудование для осуществления диагностики, гарантийного и постгарантийного обслуживания, расходные материалы и фирменные запасные части, оригинальное дополнительное оборудование и аксессуары.

Для клиентов действуют специальные предложения по выгодной покупке автомобилей в кредит, по методу trade-in или по лизинговои сделке.

Фото: «Восток Моторс».

Кроме того, клиентам «Чери» представлены самые выгодные кредитные программы. Новая кредитная программа «CHERY-ЛЕГКО!» сочетается с выгодой по «TRADE IN» (сдача в зачет вашего текущего автомобиля) либо с прямой выгодой. На кроссоверы марки CHERY в настоящее время действуют крайне выгодные условия приобретения, так, максимальная выгода на автомобили достигает 590 000 рублей.

Также действует рассрочка 0% без первоначального взноса на 78 месяцев.

«Восток Моторс» приглашает вас в дилерский центр «Чери» по адресу: Алебашевская, 11. Подробности можно уточнить по телефону: +7 (3452) 52-10-30.

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+7 (3452) 52 10 30

г. Тюмень, ул. Алебашевская, 11.

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