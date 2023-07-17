Дефицит кадров в Тюменской области обновил рекорд – до 3,3 резюме на одну вакансию

Уровень конкуренции в регионе снижается. Фото: Татьяна Коркина

Дефицит кадров в Тюменской области обновил рекордный показатель, упав до 3,3 активных резюме на одну вакансию. Уровень конкуренции снижается, рассказали специалисты по подбору персонала. Аналитики отмечают, что это является свидетельством глубокой нехватки кадров.

Количество резюме на одну вакансию в регионе падает каждый месяц, снижение началось в октябре 2022 года.

– Показатели, то есть соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке, очень разнятся в зависимости от конкретной профессиональной сферы и специализации. Например, число вакансий для топ-менеджеров, специалистов в области инвестиций, консалтинга, стратегического управления, a также представителей сферы искусства, развлечений, масс-медиа невелико, отсюда и высокий уровень конкуренции. Совсем другая картина наблюдается в профессиональных областях медицины, фармацевтики, розничной торговли, производства или по «синеворотничковым» ролям, где спрос в разы превышает предложение, – пояснили эксперты.

Самая минимальная конкуренция в Тюменской области среди зоотехников: менее одного резюме на одну вакансию. Дальше идут медики – 0,7 резюме, затем ветеринары, токари, фрезеровщики и повара.

Напомним, мы рассказывали, что тюменские ретейлеры испытывают рекордную за последние 25 лет нехватку кадров.