На Тюменскую область идет новая волна мощных ливней и гроз

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Со вторника, 18 июля 2023 года, на Тюменскую область зайдет новая волна мощных ливней и гроз. В соответствии с прогнозом синоптиков, действующим на момент публикации, непосредственно во вторник гроза в регионе ожидается ближе к вечеру.

При этом дневная температура в Тюменской области 18 июля 2023 года составит +23 градуса Цельсия. Согласно прогнозу, дожди различной интенсивности, местами с грозами, продлятся в Тюмени и области до воскресенья, 23 июля 2023 года.

Дневная температура в Тюменской области к субботе, 22 июля 2023 года, по данным синоптиков, поднимется до +25 градусов Цельсия.

Отметим, в понедельник, 17 июля, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, местами туман, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура +10,+15 градусов. Днем местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, температура +23...+28 градусов.