Тюменцы могут отправиться на образовательные заезды «Тавриды»

Фото: Арт-кластер «Таврида»

Тюменцы примут участие в создании нового культурного кода России на «Тавриде», пишет Moi-portal.ru.

Образовательные заезды «Тавриды» проходят в этом году с июня по сентябрь в Крыму. Присоединиться могут тюменские деятели искусства от 18 до 35 лет. Регистрация доступна на две сентябрьские смены, где тюменцы в течение семи дней будут создавать новый культурный код России через прикладное искусство, современные образовательные формы, нетворкинг и работу в арт-школах. А еще можно получить поддержку на грантовом конкурсе и попасть на фестиваль «Таврида.АРТ».

Так, с 5 по 11 сентября стартует заезд «Таланты юга России», посвященный Южному округу. В рамках смены будет работать арт-школы культурного менеджмента, архитектуры и дизайна, локальных брендов, эстетического воспитания, социальных и предпринимательских проектов, современной живописи и исследовательской деятельности в сфере искусства. Регистрация продлится до 24 июля.

Следующий по счету заезд стартует с 17 по 23 сентября. «Нас не отменишь» - тюменцы смогут подать заявку на одну из арт-школ заезда: дизайн российских кроссовок, ювелирное и часовое искусство, хореография, космецевтика, «Создавай. Таврида» по упаковке и презентации идеи. Заявки принимают до 7 августа.

Юбилейный фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» пройдет 17 по 21 августа. Зрители увидят достижения науки и искусства, работы современных художников, дизайнеров и модельеров, премьеры кино и театральных постановок. На главной сцене выступят Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA, RAMIL, Леша Свик, ST, Анет Сай, Митя Фомин и другие.

В 2023 году 14 тюменцев уже побывали на сменах «Только в России», «За сценой. Люди, технологии, процесс», «Ты тоже можешь стать легендой», «Азия в фокусе» и «Наука как искусство».