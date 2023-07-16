В Тюменском районе может появится благоустроенная база отдыха на Андреевском озере

Андреевское озеро может стать местом, где каждый сможет найти свой вариант проведения досуга Фото: Юлия Кучеренко

Молодежь Тюменского района обсудила развитие озера Андреевского. Обсуждение проходило в рамках четырех стратегических сессий. Организовали их специалисты управления по спорту и молодежной политике района и Молодежный центр «Поколение».

Озеро объединяет поселки Андреевский и Боровский и интерес к его использованию весьма велик, особенно у молодежи. Участники сессий пришли к выводу, что озеро может стать местом, где каждый сможет найти свой вариант проведения досуга. Но прежде всего, берег озера должен быть чистым, комфортным и безопасным.

Из предложений звучали следующие: организовать вокруг озера спортивную, творческую, детскую, зону рыбалки. Возможны и платные услуги (за символическую цену), таких как аренда спасательных кругов и нарукавников, лодок, катамаранов, катание на банане, экскурсионные прогулки на катере. Территорию хотят использовать и как зимний центр отдыха, привлекая жителей и гостей Тюменской области катанием на коньках, лыжах, снегоходах, организацией комфортной зимней рыбалки, купанием в проруби.

Одной из самых ярких идей стала инициатива – построить объект, вокруг которого создать легенду, делающую его притягательным для отдыхающих. Например, беседка для поцелуев в конце уходящего далеко в озеро пирса. Или парящий мост, большие качели прямо в воде...

Кроме того, на территории будущей базы отдыха можно организовывать различные события: соревнования, концерты, дискотеки, мастер-классы. Построить велодорожку вдоль озера, тропу здоровья, на которой разместить информацию об озере и его обитателях.

Но при этом шумный Центр досуга, с его активностями, не должен мешать жителям поселков. Поэтому его нужно располагать на удалении от населенных пунктов.