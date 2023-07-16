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НовостиОбщество16 июля 2023 14:21

В Тюменском районе может появится благоустроенная база отдыха на Андреевском озере

Озеро может стать местом, где каждый сможет найти свой вариант проведения досуга
Виктория Терина
Андреевское озеро может стать местом, где каждый сможет найти свой вариант проведения досуга

Андреевское озеро может стать местом, где каждый сможет найти свой вариант проведения досуга

Фото: Юлия Кучеренко

Молодежь Тюменского района обсудила развитие озера Андреевского. Обсуждение проходило в рамках четырех стратегических сессий. Организовали их специалисты управления по спорту и молодежной политике района и Молодежный центр «Поколение».

Озеро объединяет поселки Андреевский и Боровский и интерес к его использованию весьма велик, особенно у молодежи. Участники сессий пришли к выводу, что озеро может стать местом, где каждый сможет найти свой вариант проведения досуга. Но прежде всего, берег озера должен быть чистым, комфортным и безопасным.

Из предложений звучали следующие: организовать вокруг озера спортивную, творческую, детскую, зону рыбалки. Возможны и платные услуги (за символическую цену), таких как аренда спасательных кругов и нарукавников, лодок, катамаранов, катание на банане, экскурсионные прогулки на катере. Территорию хотят использовать и как зимний центр отдыха, привлекая жителей и гостей Тюменской области катанием на коньках, лыжах, снегоходах, организацией комфортной зимней рыбалки, купанием в проруби.

Одной из самых ярких идей стала инициатива – построить объект, вокруг которого создать легенду, делающую его притягательным для отдыхающих. Например, беседка для поцелуев в конце уходящего далеко в озеро пирса. Или парящий мост, большие качели прямо в воде...

Кроме того, на территории будущей базы отдыха можно организовывать различные события: соревнования, концерты, дискотеки, мастер-классы. Построить велодорожку вдоль озера, тропу здоровья, на которой разместить информацию об озере и его обитателях.

Но при этом шумный Центр досуга, с его активностями, не должен мешать жителям поселков. Поэтому его нужно располагать на удалении от населенных пунктов.