Тюменский волейболист Сергей Андрианов погиб в результате несчастного случая

Фото: АСН «Тюменская арена»

Умер экс-игрок «Самотлора», «Тюмени» и «Изумруда» Сергей Андрианов. Сообщается, что 36-летний российский волейболист погиб в результате несчастного случая. Подробности произошедшей трагедии неизвестны.

- Карьера Сергея в тюменском клубе была недолгой. Он выступал за него в сезоне 2009-10 годов. Но тот чемпионат был примечателен тем, что команда впервые сыграла в российской суперлиге. А перешёл он в «Тюмень» из нижневартовской «Югры-Самотлор» - говорится в сообщении АСН «Тюменская арена» .

Известно, что в 2005 году Андрианов в составе сборной России стал чемпионом мира U19. В 2007 – 2008 выступал в суперлиге за «Самотлор», а с 2009 года по 2013 за «Тюмень». Также волейболист играл за одинцовскую «Искру», столичный МГТУ и «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга. Играл в чемпионатах Чехии и Турции.

У погибшего спортсмена осталась жена и 9-летняя дочь. «Комсомольская правда - Тюмень» приносит соболезнования семье Сергея Андрианова.