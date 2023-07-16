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В Тюменской области на соискателя приходится пять вакансий. В каких сферах больше всего предложений рассказал «Вслух.ру».

В Тюменской области уменьшается число безработных и соискателей, зато увеличивается число вакансий. По данными регионального департамента труда и занятости на 1 июля, на учете в качестве соискателей состояло свыше 5 тысяч человек, в том числе больше 2 тысяч безработных. При этом в областном банке вакансий службы занятости было больше 26 тысяч предложений. То есть больше, чем по пять вакансий на соискателя.

Причем каждая пятая (5 тысяч) в сфере образования, 3 тысячи сотрудников ищут работу в направлении по культуре, спорту и досуговой деятельности; 2 тысячи в госуправлении, обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении.

Больше 2 тысяч вакансий есть в строительстве и обрабатывающих производствах (2 тыс.). В торговле (почти 2 тысячи), сельском хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве (1 тыс. 886); здравоохранении и социальных услугах (1 тыс. 802). За полгода в службу занятости за содействием в поиске работы обратилось больше 15 тысяч человек, 8 тысяч 831 из них (56,8%) был трудоустроен.