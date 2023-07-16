Тюменский ароматерапевт рассказала о полезных свойствах эфирного масла лаванды

Фото: страница Инны Мухиной в соцсети

Тюменский ароматерапевт Инна Мухина поделилась секретами применения эфирного масла лаванды. Её слова приводит tmn.aif.ru, отмечая что это масло может подойти любому человеку.

- Самое универсальное эфирное масло – это лаванда. У него 164 показания, считается, что оно должно быть дома у каждого человека. Им можно защищаться от вирусов. Но самое главное его действие – противотревожное, также масло лаванды очищает воздух, отпугивает насекомых, – подчеркивает специалист.

Специалист подчеркивает, что в природе есть еще и аромат, который нравится большинству. Это запах хвои. Такое предпочтение зародилось еще с древних времен.

- Появление обонятельной луковицы – первой области центральной нервной системы, которая обрабатывает запахи, у позвоночных совпало с появлением хвойных деревьев. Запах хвойных растений, которые служили защитой для позвоночных, «записался» в нашем подсознании первым, поэтому он считается проароматом для человека, – говорит эксперт.

Отметим, что запах хвои успокаивает априори, поэтому если нужно восстановить баланс, необязательно покупать эфирное масло хвойных, а можно погулять в хвойном лесу.